Apre la nuova Club Lounge all’aeroporto di Alghero. Situata nell’area partenze, immediatamente dopo i controlli di sicurezza, <la Lounge rappresenta un’oasi di tranquillità – spiegano i vertici della società di gestione - uno spazio moderno e curato nei minimi dettagli, pensato per chi desidera trasformare il tempo d’attesa in un’opportunità per rilassarsi, lavorare o semplicemente rigenerarsi>.

All’ingresso, gli ospiti vengono accolti da un servizio di reception multilingue attento e professionale. Tra i principali servizi offerti: distributori di snack e bevande, Wi-Fi e postazioni di ricarica per dispositivi elettronici, Tv per l’intrattenimento, informazioni sui voli in tempo reale, spazi accessibili anche a persone con esigenze speciali di mobilità e lo sconto del 15% sul parcheggio P1.

La lounge è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 22 con accesso a numero limitato per garantire massima tranquillità.

<Con la nuova Club Lounge compiamo un passo concreto verso l’innalzamento degli standard qualitativi dei servizi offerti al nostro pubblico>, ha dichiarato Silvio Pippobello, amministratore delegato di Sogeaal. <A breve è prevista l’inaugurazione di una nuova sala partenze, oltre a una riorganizzazione della viabilità esterna che renderà l’accesso all’aeroporto più semplice, sicuro e funzionale>, aggiunge Fabio Gallo, general manager di Sogeaal

