L’incidente
21 ottobre 2025 alle 17:49
Ittiri, Tir si ribalta sulla Statale 131 bisIl conducente, leggermente ferito, è stato trasportato in ospedale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tir ribaltato nel pomeriggio sulla Statale 131 bis che collega Thiesi a Ittiri. Il conducente, per fortuna, ha riportato soltanto ferite leggere e, in via precauzionale, è stato trasportato dal 118 all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.
Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di rito.
Solo lievi ripercussioni al traffico, che non è stato bloccato.
© Riproduzione riservata