Tir ribaltato nel pomeriggio sulla Statale 131 bis che collega Thiesi a Ittiri. Il conducente, per fortuna, ha riportato soltanto ferite leggere e, in via precauzionale, è stato trasportato dal 118 all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di rito.

Solo lievi ripercussioni al traffico, che non è stato bloccato.



