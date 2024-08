I Carabinieri della Compagnia di Bonorva unitamente a quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna hanno arrestato due allevatori di Ittiri e una coppia di Porto Torres, tutti tra i 40 e i 45 anni, poiché trovati in possesso di un panetto di cocaina del peso di un chilo.

I militari stavano svolgendo un controllo in un’azienda agricola a Ittiri, in località Ena Ortu, quando hanno visto quattro persone riunite intorno ad un tavolo intente a smistare il panetto: due hanno tentato di darsi alla fuga con una busta gialla in mano ma, grazie alla reattività dei Cacciatori di Sardegna, sono stati subito circondati e fermati.

Nella busta c’era il chilo di cocaina purissima, ma a seguito di perquisizione sono stati trovati anche sostanza per il taglio, materiale per il confezionamento, bilancino di precisione e 5.450 euro in contanti ben occultati sotto un materasso.

La sostanza, immessa nel mercato, poteva fruttare anche 100.000 euro per gli indagati. Tutti i quattro sono stati arrestati e portati a Bancali.

