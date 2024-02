Ha perso il controllo del veicolo ed è uscito fuori strada. L’incidente è avvenuto oggi verso le 11, quando i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla sp 15 Nord, all'ingresso di Ittiri.

Il conducente, unico occupante del veicolo, è stato trasportato all'ospedale di Sassari per accertamenti. L’auto, che ha riportato danni ingenti, è stata messa poi in sicurezza.

Sul posto 118, carabinieri e polizia. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire i rilievi, la rimozione del veicolo e la pulizia della carreggiata. Ancora da chiarire dinamiche e cause dell’incidente ma non si esclude quella dell’asfalto bagnato.

