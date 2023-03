A Ittiri nuovi interessanti spazi per bambini e famiglie realizzati. I giardini pubblici, in corso Vittorio Emanuele, si arricchiscono infatti di percorsi e giochi creativi. Predisposte inoltre delle panchine in legno con dei tavoli per picnic, in cui le famiglie stesse potranno passare dei momenti di svago e di gioco con i propri figli.

Le risorse si sono trovate all'interno del bando comunale sulla pulizia e manutenzione degli spazi verdi cittadini. «La prossima settimana ci dovrebbe essere l'inaugurazione ufficiale - commenta l'assessore comunale all'Ambiente Baingio Cuccu -. All'interno di quello che ora può essere definito un nuovo parco ci sarà anche una zona dedicata agli animali domestici, con un apposito regolamento di utilizzo. Confidiamo inoltre nell'educazione e nel senso civico della cittadinanza per il rispetto e la salvaguardia di queste opere appena realizzate».



