«L’inaugurazione di oggi ci rende particolarmente orgogliosi di avere compiuto un altro piccolo passo in questa direzione, in un’ottica di riduzione del fenomeno dello spopolamento, le cui cause sono spesso da attribuirsi alla mancanza di servizi. Per lottare contro lo spopolamento è fondamentale riassegnare i servizi ai territori, e per noi Ittiri è un punto strategico, purtroppo caratterizzato da tante fragilità, e come tale doveva riavere assolutamente un centro per l’impiego, dedicato agli ittiresi e ai cittadini dei Comuni limitrofi che da oggi potranno finalmente ricevere i servizi per il lavoro di cui hanno bisogno senza doversi necessariamente spostare ad Alghero», lo ha dichiarato l’assessora regionale del Lavoro Desirè Manca questa mattina, assieme al direttore generale dell’Aspal Luca Mereu e del sindaco di Ittiri Antonio Sau, durante l’inaugurazione del nuovo Punto Cpi di Ittiri.

«Inizialmente questo Centro per l’impiego – ha spiegato l’esponente della Giunta - non era inserito nella mappa delle nuove aperture, ma ragionando assieme al sindaco di Ittiri e al direttore di Aspal abbiamo poi sposato questo progetto confidando nelle sue grandi potenzialità in termini di ricadute positive sul territorio: nel punto Cpi di Ittiri i cittadini e le imprese potranno ricevere servizi per il lavoro, attività di consulenza e di accompagnamento per potersi muovere e inserire nel mercato del lavoro».

L'ufficio avrà due postazioni e sarà ospitato in un locale del Comune in via San Francesco, in attesa del suo trasferimento nel nuovo centro polifunzionale attualmente in fase di ristrutturazione. Organizzato e gestito dal Cpi di Alghero, il punto Cpi aprirà il secondo e quarto lunedì di ogni mese dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17 e sarà a disposizione oltre che per gli abitanti di Ittiri anche per quelli di Uri, Romana, Monteleone Roccadoria e VIllanova Monteleone. Per il mese di aprile l’apertura è prevista solo per lunedì 14 aprile.

