Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia quella di zio Simone Pinna di Ittiri, che ha tagliato il prestigioso traguardo del secolo di vita.

A festeggiarlo, oltre ai suoi familiari, anche l'amministrazione comunale con il sindaco Antonio Sau che gli ha consegnato una targa ricordo.

“Zio Simone, da sempre legato alla nostra comunità, è un uomo sicuramente genuino, amante della famiglia e gran lavoratore che ha affrontato la vita con il sorriso, cogliendo, anche dalle situazioni più difficili, insegnamenti preziosi che lo hanno guidato nel corso della sua lunga esistenza – queste le parole del primo cittadino di Ittiri -. Ha vissuto la sua vita con principi sani e con onestà intellettuale, sacrificandosi con impegno, con disponibilità e coraggio per le necessità della sua famiglia e per far sì che tutte le persone a lui care potessero condurre una vita dignitosa”.

“Il nostro concittadino, nel corso della sua vita, inoltre, è stato testimone dei grandi cambiamenti sociali, economici e culturali che hanno segnato la storia del nostro Paese, ma soprattutto, della nostra comunità – conclude Sau -. I centenari come Zio Simone Pinna, ma in generale tutti gli anziani della Città di Ittiri, sono una grande ricchezza e costituiscono il vero pilastro del patrimonio di tradizioni, valori culturali da trasmettere ai più giovani”.

