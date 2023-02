In corso, a Ittiri, i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di marciapiede ed elementi di decoro del centro urbano che presentavano condizioni di pericolo e che da tempo stavano causando disagi ai cittadini.

Gli interventi, del costo di 25mila euro, provenienti da contributo statale, riguardano la messa in sicurezza del tratto pavimentato, compreso tra il Convento Francescano e il rifornitore Esso di Via Sassari, fortemente compromesso.

Sono inoltre stati previsti anche i completamenti di marciapiedi presso Via Ozieri e Via Porto Torres, presso cui è stata già messa in sicurezza un’aiuola pericolante, che verrà restaurata, una scalinata in forte stato di deterioramento presso via Manca, e un tratto di marciapiede presso Via Mascagni che causava problemi idraulici.

Sul fronte decoro urbano è stato già previsto, inoltre, l’acquisto di nuovo materiale da destinare a numerosi altri interventi di manutenzione e valorizzazione di punti della città in degrado, e l’acquisto di nuovi arredi urbani.

