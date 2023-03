Anche il comune di Ittiri, centro del Coros, ha aderito all’evento “Corsa in Rosa”, giunto alla sua12esima edizione. La manifestazione è dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne e si svolgerà a Sassari domenica 23 aprile. L’iniziativa nasce per dire ‘‘No alla violenza sulle donne’’.

«La nostra amministrazione fin dal suo insediamento promuove la cultura nel rispetto e ammonisce fermamente ogni forma di violenza di genere - si legge in una nota dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco, Antonio Sau -. Numerose sono le attività realizzate riguardo questa tematica, coinvolgendo tutte le fasce della popolazione, le scuole di ogni ordine e grado, le associazioni e le imprese del territorio.

Infatti, è molto importante che si lavori sulla cultura della parità di genere e sul tema dell’emancipazione femminile, perché ognuno, indipendentemente dal sesso di appartenenza, possa raggiungere i propri obiettivi scolastici, lavorativi, familiari, senza incorrere nel pregiudizio».

