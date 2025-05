L'amministrazione comunale di Ittiri ha ottenuto il finanziamento di 600.000 euro per la messa in sicurezza della strada Sos Porchiles che conduce alla chiesa di San Maurizio. Negli ultimi anni, il versante presentava fenomeni franosi dovuti alla natura argillosa del terreno, che durante le piogge si trasformava in una massa instabile, mettendo a rischio la stabilità della strada e dell’intera area.

Nei pressi della chiesa era presente una gola con depositi di materiale argilloso che aggravava ulteriormente la situazione. Dopo diversi incontri in Regione per rappresentare le criticità conseguenti allo smottamento del versante, il 22 febbraio del 2023, era stato inviato alla Regione lo studio degli interventi necessari per la messa in sicurezza dell'area. Il progetto, prevede interventi massivi di palificazioni presso la gola argillosa e la realizzazione di sezioni profonde riempite con materiale idoneo ad assorbire le colate di fango durante le piogge presso il versante. Sono inoltre previste opere strutturali definitive per la messa in sicurezza della strada, così da garantire il passaggio in auto dei fedeli anche durante le festività religiose.

© Riproduzione riservata