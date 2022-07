Stano destino quello dell'ospedale Alivesi di Ittiri, uno dei gioielli della Sanità del Sassarese. È stato chiuso da Asl e Regione il 30 agosto 2021. Una chiusura che, a detta dell'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, doveva essere momentanea, poiché il personale della struttura sanitaria era andato a rinforzare il reparto Covid di Alghero.

Ma da quel giorno, e sono passati quasi 11 mesi, le porte dell'Alivesi sono rimaste chiuse, in particolare quelle del reparto Lungodegenza, da sempre un'eccellenza. A niente sono servite le vibrate proteste dell'Amministrazione comunale di Ittiri e quelle limitrofe, nonché le manifestazioni di cittadini e sindacati. Organizzati anche Consigli comunali aperti. In uno di questi, a novembre, l'assessore Nieddu aveva promesso pubblicamente un'imminente riapertura. Che non si è ancora concretizzata.

Il sindaco di Ittiri, Antonio Sau, durante una protesta (L'Unione Sarda - Tellini)

"Siamo amareggiati e abbiamo fatto il possibile per la riapertura del nostro ospedale - commenta il sindaco Antonio Sau -. È oramai una vicenda al limite del paradossale che penalizza tutto il territorio. Quasi undici mesi di promesse non mantenute. Noi comunque non ci rassegniamo. Continueremo a lottare e se ci sarà bisogno porremo in campo azioni eclatanti'.



© Riproduzione riservata