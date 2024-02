Procedono spediti i lavori di ristrutturazione e rigenerazione del campo di calcio 3 situato nella struttura sportiva comunale in località Martineddu. Si opera per la trasformazione del campo da gioco da terra battuta in campo in erba sintetica di ultima generazione. Le squadre di lavoro stanno operando sul piano di gioco e nelle strutture adiacenti per portare avanti le diverse fasi dell'intervento. L'obiettivo principale è ripristinare la funzionalità del campo e migliorare le condizioni generali dell'impianto.

Il campo di calcio era da tempo inutilizzato e l'amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Antonio Sau, ha deciso di intraprendere un intervento di ristrutturazione partecipando e successivamente vincendo il bando denominato "Sport e Periferie" per il quale ha ottenuto un finanziamento di 700mila euro. Risorse che porteranno l'impianto a condizioni ottimali, migliorando sia il terreno di gioco che le strutture accessorie.

Oltre ai lavori sul manto sono inclusi anche il rifacimento dell'illuminazione con l'installazione di proiettori a Led a risparmio energetico, intervento che contribuirà a migliorare la visibilità durante le attività sportive notturne. A breve, inoltre, verrà indetta la gara anche per il rifacimento in erba sintetica dello storico campo n. 1, intitolato allo storico dirigente dell'Ittiri Vittorio Caria, che garantirà un ulteriore spazio per la pratica delle attività sportive.

