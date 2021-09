“Non appena cesserà questa situazione di emergenza, è stata comunque assicurata la riapertura e il potenziamento dell’ospedale, pertanto è stato preso un impegno formale motivato anche dal fatto che c'è una carenza cronica di posti in lungodegenza”. È quanto emerso nel corso della commissione Sanità che si è riunita in Regione per parlare della situazione dell'ospedale Alivesi.

Nei giorni scorsi, infatti, i pazienti del reparto di lungodegenza erano stati trasferiti all'ospedale Delogu di Ghilarza mentre il personale medico è andato a potenziare l'organico dell'ospedale di Alghero. A questo era seguita una valanga di critiche, a partire dal sindaco Antonio Sau, per culminare in un'interrogazione in Consiglio regionale presentata dalla capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Desirè Manca.

“Sono state sostanzialmente elencate – fanno sapere dal comune – tutta una serie di motivazioni legate all'emergenza sanitaria derivante dal covid-19, giustificando dunque come unica soluzione possibile all'incremento dei posti di Alghero, la chiusura del nosocomio di Ittiri”.

A breve la commissione sanità dovrebbe tornare a riunirsi per fare il punto della situazione.

© Riproduzione riservata