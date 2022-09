A Ittiri a breve cominceranno gli importanti lavori di riqualificazione di via Azuni, un'arteria centrale del centro storico.

L'Amministrazione comunale si è aggiudicata un bando del ministero dell'Interno ed ha ricevuto un finanziamento di 270mila euro.

Gli uffici hanno già proceduto alla aggiudicazione della gara d'appalto. Per cui l'inizio delle opere è imminente.

"È un intervento molto importante per vari motivi - spiega il sindaco di Ittiri Antonio Sau -.Innanzitutto per il decoro cittadino poiché si interviene su un basolato storico. Inoltre via Azuni è un tratto molto importante per la viabilità interna. Ma c'è anche altro aspetto da sottolineare in questo intervento: la mitigazione del rischio idraulico. A valle di via Azuni infatti si è già riqualificata piazza del Mercato, anche con un vascone di raccolta di acque meteoriche. In via Azuni- conclude il primo cittadino - si interverrà quindi nei sotto servizi, che andranno ad integrarsi con i lavori eseguiti in piazza del Mercato".



© Riproduzione riservata