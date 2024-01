Porte aperte all’Istituto di Istruzione Superiore “Mario Paglietti” di Porto Torres per illustrare a genitori e ragazzi l’offerta formativa del TTL Nautico (diurno e serale) e Smat (Ipia). Giovedì 25 gennaio dalle 15.30 alle 18 sono in programma gli “Open Day” per i ragazzi che nel prossimo mese di settembre dovranno cominciare il primo anno di scuola secondaria di secondo grado.

Avranno la possibilità di conoscere i docenti, la scuola e sperimentare qualche attività nei singoli laboratori. TTL Nautico e Smat- Servizi di manutenzione e assistenza tecnica – si trovano in due edifici distinti e affiancati davanti alla spiaggia dello Scoglio Lungo e nonostante presentino due sbocchi professionali differenti collaborano didatticamente nelle svariate attività interdisciplinari che vengono svolte durante l’anno. In particolare lo Smat come istituto professionale, offre la possibilità di acquisire dopo tre anni di percorso scolastico la qualifica professionale, un titolo di studio “pre-diploma” in operatore elettrico e spendibile a livello europeo sia nel mondo del lavoro pubblico che privato.

Non manca l’acquisizione delle conoscenze indispensabili per la formazione teorica e di base che dovranno poi essere tradotte in competenze professionali nei vari laboratori: elettrotecnica, elettronica, comunicazioni, informatica, meccanica e domótica. Il Ttl, invece, si presenta come unica scuola in Sardegna che offre nella sua offerta formativa un indirizzo di Trasporti e Logistica. Il dirigente scolastico Daniele Taras è stato, infatti, nominato membro del consiglio direttivo della Rete nazionaledellescuole di Logistica (Resil).

Il Ttl presenta tre indirizzi di studio – Conduzione del mezzo navale, Logistica e Conduzione di apparatimeccanici ed elettronici – che permette il conseguimento di due qualifiche. Durante il pomeriggio, i ragazzi e le loro famiglie, accompagnati da studenti e docenti, potranno conoscere le attività che quotidianamente si sviluppano all’interno dei tanti laboratori presenti nella scuola, come per esempio il simulatore di navigazione: strumentazione di ultima generazione che pone il Nautico di Porto Torres tra le scuole più all’avanguardia d’Italia. Inoltre i visitatori potranno ammirare il nuovo Planetario, i laboratori di Carteggio, Informatica, Elettrotecnica, Meccanica, Fisica e Chimica. Nel corso dell’incontro verrà illustrato il percorse serale per adulti, dalle 17 alle 22.

© Riproduzione riservata