Tutto pronto per il doppio concerto live della band isolana degli Istentales con ospite speciale la cantautrice Dolcenera, che si esibirà in alcuni brani assieme al gruppo storico oltre che in un set tutto personale voce e piano. Gli artisti saranno protagonisti sul palco della piazza del Municipio a Porto Torres.

Lo spettacolo di intrattenimento musicale è in programma per domenica 14 settembre alle 21.30, una iniziativa organizzata dall’unione dei commercianti riuniti nel Centro commerciale naturale Botteghe Turritane e il patrocinio del Comune di Porto Torres.

Per l’occasione sono previste modifiche alla viabilità per consentire il corretto svolgimento dell’evento. Sarà interdetto il traffico veicolare dalle 19 del 14 settembre all’1 del 15 settembre, nel tratto di corso Vittorio Emanuele compreso tra via Adelasia e via Monti. Sarà inoltre interdetta la sosta veicolare, dalle 15 del 14 settembre all’una del 15 settembre, nel tratto di corso Vittorio Emanuele compreso tra via Petronia e via Amsicora.

