Lunedì primo settembre Alghero accoglie il grande ritorno degli Istentales.

La storica band nuorese si esibirà alle 21 sul palco di Lo Quarter, nel cuore del centro storico, per un concerto benefico organizzato da Andrea Ledda insieme all’Asd Nettuno, con il patrocinio della Fondazione Alghero e del Comune. I biglietti, al costo di 15 euro, saranno disponibili al botteghino a partire dalle 18.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’associazione di volontariato Pensiero Felice di Alghero, realtà che da anni si occupa di assistenza alle persone con disabilità e alle loro famiglie. L’iniziativa nasce da un’idea condivisa da Andrea Ledda e da Gigi Sanna, leader e voce degli Istentales. Il gruppo, completato da Sandro Canova al basso e Luca Floris alla batteria, festeggia quest’anno i suoi 30 anni di carriera.

Il nome stesso “Istentales” richiama la tradizione: si rifà a una stella della costellazione di Orione, che in passato contadini e pastori utilizzavano come punto di riferimento per semine e raccolti.

Con 18 album pubblicati e collaborazioni con artisti del calibro di Roberto Vecchioni, Pierangelo Bertoli, Tullio De Piscopo, Eugenio Finardi e Dolcenera, gli Istentales si confermano come una delle band simbolo della musica sarda contemporanea. Ad Alghero, il loro concerto sarà non solo una festa musicale ma anche un gesto di solidarietà che unisce cultura, tradizione e impegno sociale.

