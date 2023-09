«Favorire il benessere psico-fisico degli anziani, promuovendo la possibilità di invecchiare restando attivi, valorizzando saperi, capacità creative sia manuali che intellettuali, fornendo anche occasione per momenti di aggregazione, socializzazione e divertimento, da realizzarsi nei locali del Centro Sociale comunale» è l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Semestene, piccolo paese del Meilogu, guidata dalla sindaca Antonella Buda che ha deciso di promuovere un laboratorio di arti decorative che sarà tenuto dall'insegnante Patrizia Secci.

Ciò, spiegano dal comune, «si configura come spazio ideato per gli utenti partecipanti come promotore di opportunità per arricchire il proprio bagaglio di esperienze e scoprire nuove forme di espressione. Il restyling e il riuso degli oggetti - proseguono - è l’obiettivo principale del laboratorio, gli utenti impareranno alcune delle tecniche più utilizzate, tra le quali tecniche pittoriche differenti per creare e decorare superfici ed oggetti, come legno, vetro, metallo ed altri materiali per usi differenti».

Il corso, che avrà una durata di 42 ore, si svolgerà a ottobre, novembre e dicembre.

