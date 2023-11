Ancora disagi per l’interruzione idrica nel comune di Castelsardo, l’unico centro che non può contare su integrazioni o collegamenti. La società Abbanoa conferma la predisposizione del servizio sostitutivo con autobotte per le giornate di oggi e domani, mercoledì 22 novembre. I mezzi saranno disponibili in piazza Maestro di Castelsardo ed a Lu Bagnu (posteggi fronte bar Papillon), dalle ore 8.30 alle ore 19.30.

Il servizio è stato attivato a seguito dell’intervento di riparazione dell’Enas sulla condotta idrica adduttrice denominata Coghinas II, e della sospensione della fornitura di acqua grezza verso i potabilizzatori di Castelsardo e Sassari. I lavori, che riguarderanno sia la condotta sia la vasca di carico, comporteranno il blocco del rifornimento di acqua grezza negli impianti di Abbanoa e di conseguenza si verificherà una diminuzione della produzione di acqua potabile.

Enas ha stimato una durata di 40 ore (dalle 7 della mattina di martedì fino alle 23 del giorno successivo). Per far fronte a questa nuova sospensione Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile.

