Il problema delle interruzioni idriche al centro dell’ultimo intervento di Abbanoa che, con la collaborazione dell'Amministrazione comunale di Putifigari, ha completato un'opera di risanamento di un vecchio pozzo abbandonato nei pressi del serbatoio principale del Comune.

Con un investimento di 25mila euro, il Gestore Unico, tramite i propri tecnici del Distretto di Sassari – Settore Distribuzione -, interviene sul problema delle interruzioni idriche nel centro abitato. Il Comune risultava infatti alimentato esclusivamente attraverso la condotta adduttrice in arrivo da Villanova Monteleone, un tratto di acquedotto soggetto a diverse rotture negli ultimi anni che hanno spesso lasciato a secco i cittadini di Putifigari.

Il pozzo è già attivo e può garantire la continuità del servizio in caso di rottura dell'acquedotto o di qualsiasi intervento che necessiti della sospensione del flusso idrico nella condotta adduttrice, coprendo l'effettivo fabbisogno idrico del paese: 2 litri al secondo. Oltre al ripristino delle apparecchiature esistenti, l'intervento di Abbanoa ha permesso la realizzazione di un nuovo impianto elettrico e l'installazione di un sistema di clorazione aggiuntiva. Per la riuscita dell'operazione è stato fondamentale il contributo dell'Amministrazione Comunale di Putifigari, per quanto riguarda la pulizia del sito ma anche per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'accesso dei tecnici ai terreni privati.

«Questo intervento rappresenta un risultato importante per la nostra comunità, - dichiara la sindaca di Putifigari Antonella Contini - perché ci consente di poter contare su una risorsa aggiuntiva in caso di emergenze o di interruzioni della condotta principale. Per Putifigari la continuità dell’acqua è una priorità e il recupero di questo pozzo, rimasto inutilizzato per anni, ci permette oggi di disporre di una soluzione concreta a tutela dei cittadini. Desidero ringraziare Abbanoa, e i suoi tecnici per il lavoro svolto e per la collaborazione con la nostra Amministrazione».

La stessa operazione è stata effettuata con successo anche in altri centri del Sassarese. Nuovi pozzi o recupero di vecchi ormai in disuso sono stati interessati nei Comuni di Florinas, Tissi, Bonorva e Porto Torres garantendo ulteriori fonti di approvvigionamento in caso di emergenza. Un ulteriore pozzo verrà attivato nel Comune di Usini.

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