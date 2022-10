Sono sei i ragazzi partiti con Intercultura da Alghero per un’esperienza scolastica della durata di un anno, sei o tre mesi nei quattro angoli del mondo. C’è Ilaria, del Liceo Manno, che sta frequentando un anno in Francia. Neshwa, studentessa di Alghero, iscritta all’Istituto Fermi e David dell’Istituto Roth, si trova invece in Bolivia. Lorenzo, del Liceo Manno, sta frequentando un anno scolastico in Irlanda. Davide, iscritto all’Istituto IPIA, è in Paraguay. Irene, studentessa di Alghero dell’Istituto Fermi, sta frequentando un programma scolastico trimestrale in Canada.

Veri e propri esploratori che stanno vivendo un’esperienza altamente formativa che li sosterrà nel loro percorso scolastico e umano, come cittadini globali, consapevoli del proprio ruolo nel mondo. Per gli adolescenti di Alghero che intendono seguire le loro orme, Intercultura ha aperto, fino al 10 novembre, la possibilità di presentare la domanda per partecipare ai programmi all’estero in 56 Paesi di tutto il mondo. È possibile intanto, per genitori e studenti interessati, incontrare i volontari di Alghero per avere tutte le informazioni sul concorso. Il primo appuntamento è fissato per il 3 novembre alle 18 presso la salaconferenze Lo Quarter. Come ogni anno, sono centinaia le borse di studio messe a disposizione da Intercultura. Inoltre, anche quest’anno è aperto il bando ITACA 2023/24 che offre 1.500 borse di studio rivolte a figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione.

