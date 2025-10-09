Domani alle 16.30 la Fondazione di Sardegna ospita “Infrastrutture e sicurezza stradale in Sardegna”. È il primo appuntamento con “Facciamo il punto”, un ciclo di appuntamenti e dibattiti, organizzati da Marco Meloni, senatore del Partito Democratico.

L’incontro sarà l’occasione per un confronto dedicato alla situazione delle infrastrutture di trasporto e alla mobilità in Sardegna e alle prospettive per migliorare la rete viaria sarda e la sicurezza sulle strade.

«Facciamo il Punto vuole essere uno spazio di confronto sui grandi temi del presente, sulle sfide del futuro e sull’attività parlamentare e istituzionale. A tre anni dall’inizio della legislatura, è necessario dare più forza alle idee, alle iniziative e alle proposte concrete per la Sardegna e l’Italia», ha dichiarato il Senatore Marco Meloni che, sull’incontro di domani, ha aggiunto: «Trattiamo un tema urgente e necessario. La nostra isola è la seconda regione peggiore d’Italia per infrastrutture e quella con il più alto indice di mortalità stradale. Siamo di fronte a un’emergenza che parla di sicurezza, qualità della vita, diritti».

All’incontro parteciperanno Andrea Casu, deputato PD e Vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati; Daniela Falconi, presidente di ANCI Sardegna; il Sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia; l’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu e Salvatore Podda dell’Associazione “Adesso Basta”.

Questi i prossimi appuntamenti in programma: 24-25 ottobre e 21 novembre a Cagliari; 28 e 29 novembre a Sassari.

