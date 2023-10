Incidente per fortuna senza conseguenze, nel tardo pomeriggio, sulla strada Caniga-San Giorgio, a pochi km da Sassari.

A scontrarsi in un semifrontale, per cause ancora da accertare, un furgone e una Lancia Ypsilon. Tre le persone coinvolte nella collisione, subito trasportate dalla Croce Blu al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, dove non sono state riscontrate ferite rilevanti.

Ingenti invece i danni alle vetture in particolare alla Lancia il cui muso è andato distrutto dall'urto mentre il camion presentava una rientranza sia sulla parte anteriore che sulla fiancata all'altezza della portiera destra.

Sul posto, oltre all'ambulanza e agli operatori sanitari, anche i vigili del fuoco.

