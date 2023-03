Forse una distrazione all'origine dell'incidente accaduto nel tardo pomeriggio sulla Alghero-Olmedo e che ha visto coinvolti quattro mezzi: un furgone e tre auto. Sulla 127bis una Fiat 500 era in procinto di svoltare a sinistra verso la strada Rio Calvia, ma è stata tamponata da un furgone che evidentemente non ha fatto in tempo a rallentare.

Il furgone coinvolto nell'incidente (foto Fiori)

Il conducente, nell'impatto, ha perso il controllo del mezzo finendo nella corsia opposta, contro un'altra vettura che sopraggiungeva in direzione di Alghero, una Dacia Duster.

Il bilancio è pesante: tre feriti, di cui uno grave trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Sassari per una sospetta frattura, mentre lamentava un forte dolore alla schiena. Sul posto gli agenti della polizia locale di Alghero che hanno provveduto a dirigere il traffico in un punto della 127bis, alle porte di Alghero, dove spesso di verificano incidenti anche per l'alta velocità che le auto mantengono nel lungo rettilineo in discesa. Presenti anche i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa e il traffico deviato su Carrabuffas.

