Tremendo impatto all’altezza del semaforo, nell’incrocio tra via Sassari e via dell’Erica, all’ingresso della città di Porto Torres. Tre i mezzi coinvolti, fra cui un’ambulanza. Il bilancio è di due feriti, fortunatamente non in pericolo di vita.

È successo poco dopo le 8 quando un’ambulanza ferma allo stop di via dell’Erica attendeva di svoltare a sinistra in direzione Sassari. Dalla ex 131 sopraggiungeva una Mercedes classe A che mentre si dirigeva verso Porto Torres si è scontrata con una Hyundai Gets che transitava in via Sassari e proveniva dal centro cittadino. Nella fase di svolta verso via dell’Erica l’impatto violento con la Mercedes carambolata poi sul mezzo di soccorso.

A bordo dell'auto un uomo di 46 anni, residente a Sorso, che ha riportato alcune lesioni alla testa e al resto del corpo. Ferito anche il conducente della Hyundai, un pensionato di 84 anni che ha riportato un trauma cranico. Entrambi sono stati accompagnati all’ospedale Santissima Annunziata.

Sul posto tre ambulanze oltre a quella coinvolta nell’incidente. Presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Porto Torres per i rilievi e la disciplina del traffico. Nell’incrocio pericoloso sono in corso i lavori per la realizzazione della rotatoria, cantieri che risultano momentaneamente sospesi.

