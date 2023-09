«Questo è il miglior asilo del territorio». Così il sindaco di Sassari Nanni Campus presenta alla comunità dopo il simbolico taglio del nastro il nuovo nido d’infanzia comunale di via Onida nella borgata di Li Punti.

Una struttura iniziata a costruire nel 2008 con un primo impegno di spesa di 859mila euro e completata quest’anno per un investimento complessivo di circa 1 milione e 700mila euro, di cui mezzo milione messo dall’attuale amministrazione.

L’asilo ospita 61 bambini e bambine dai 3 ai 36 mesi, divisi in tre macrosezioni, si estende su quattro corpi principali e include, all’esterno, uno spazio alberato di oltre 3mila mq. L’opera ha visto la stretta sinergia tra il settore Lavori Pubblici e quello delle Politiche Educative, rappresentati ieri rispettivamente dalle assessore Rosanna Arru e Laura Useri e dai dirigenti Gianni Melis e Giuseppina Soddu.

«Ci ha supportato- spiega Arru- un professionista come l’architetto Giovanni Fumagalli che ci ha aiutato a fare dello stabile un nido, con tutte le caratteristiche necessarie». Spazi aperti quindi, arredi, fatti in prevalenza di legno, e colori delle tinteggiature adeguati e una funzionalità generale in linea con le ultime concezioni pedagogiche. A gestire il servizio sarà il raggruppamento temporaneo d’impresa “Nasce un sorriso” cooperativa sociale e “Sirio” cooperativa sociale, che già gestiva il nido di via Fais, nel quartiere Monte Rosello Alto.

