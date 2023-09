Sarà una domenica, ad Ardara, all'insegna del Medioevo e delle sue usanze quella del 24 settembre.

Ciò grazie all'evento "In Rennu de Ardar". Si partirà alle 11 con l'accoglienza animata e l'apertura degli stand. Alle 11.30 la basilica di Nostra Signora del Regno ospiterà la conferenza dal titolo "Vivere ad Ardara nel Medioevo", curata dall'Aps Itinera Romanica e dagli Amici del Romanico. Interverranno Leonardo Anchesi, Valeria Carta e Nicoletta Usai. Alle 12.30, nell'area verde di via Don De Roma, ci sarà l'invito a pranzo arricchito dalla giocoleria e racconti della compagnia "C. A. O. S." e le danze medievali a cura del Gruppo Storico Medievale di Ardara. Spazio anche al "Ad Convivium", il banchetto medievale su prenotazione. Alle 14.30, sempre nell'area verde di via Don De Roma, è in programma "Ferrende caddos", la dimostrazione dell'arte di ferrare i cavalli a cura de "La Bottega del maniscalco" di Sergio Giua e Luigi Mulé.

Alle 15,40 è in programma il Corteo Storico Medievale. Alle 16, presso il sagrato della basilica di Nostra Signora del Regno, "In Corona de Logu", l'antica assemblea giudiziaria tra narrazione e divulgazione nata dall'idea di Franco Campus e Stefano Alberto Tedde. Seguiranno le danze medievali con il Gruppo Storico Medievale di Ardara. Alle 17, sempre nel sagrato della Chiesa, andrà in scena "Favellando et Ballando!", uno spettacolo coreutico e narrazioni sull'età di mezzo a cura della compagnia "C. A. O. S" e del Gruppo Storico Medievale di Ardara.

Alle 17.30 si terrà, ancora nel sagrato della Chiesa, lo spettacolo di falconeria dal titolo "Cum Avibus", a cura di Ilaria Gruosso e Martin Strunga. Al termine, alle 18.30, la compagnia "C. A . O. S." proporrà lo spettacolo di giocolerie mirabolanti e mangiafuoco "Allùmadi de fogu".

Per tutto l’arco della giornata sono previste le visite guidate alla basilica di Nostra Signora del Regno e percorsi guidati lungo le vie di Ardara nel Medioevo. Non mancherà "La dominca dei lupi" a cura di Franca Moni.

