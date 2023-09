Viaggiava in auto, sulla 131, in direzione Sassari, con oltre un chilo di cocaina. A intercettarlo sono stati gli agenti della Squadra Mobile, che lo hanno infine arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Due sere fa, i poliziotti erano impegnati in una serie di controlli sulla Carlo Felice. Uno dei veicoli fermati ha inizialmente rispettato l’alt, poi ha tentato di riprendere la marcia per darsi alla fuga. È stato subito bloccato. Nel corso della perquisizione il conducente è stato trovato in possesso di un pacco avvolto con del nastro adesivo, nascosto sotto il sedile, contenente cocaina per 1.157 grammi.

Ulteriori verifiche al suo domicilio, nell’hinterland sassarese, hanno permesso di recuperare altri 4 involucri con infiorescenze di marijuana del peso di 387 grammi.

L’arrestato è stato portato alla casa circondariale di Sassari.

L’operazione è stata compiuta in collaborazione con un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata