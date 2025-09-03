In giro per il mondo in aereo a soli quindici anni, il pilota australiano, Byron Waller, ha fatto tappa ad Alghero a causa del maltempo. La sua missione è quella di sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale sugli ospedali pediatrici e sui giovani pazienti che sognano in grande nonostante la malattia e le difficoltà. A Byron è stato diagnosticato il morbo di Crohn nel febbraio 2024 e da allora sta portando avanti la sua sfida. Dall'aeroporto della Riviera del Corallo ha ringraziato i sardi per la grande accoglienza.

Partito da Palermo con destinazione Francia, Waller ha dovuto modificare il suo itinerario a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Dopo aver sorvolato la Sardegna, ha deciso di fare ritorno e atterrare ad Alghero, in attesa che le condizioni migliorino.Byron Waller, noto come "Teen Pilot Down Under", è al comando del suo aereo Sling TSi, con matricola VH-ZMD. Il suo obiettivo è quello di diventare il più giovane pilota a circumnavigare il globo, ispirando i giovani di tutto il mondo con esempi di resilienza e capacità di risolvere i problemi. Il suo viaggio è iniziato il 9 agosto 2025 da Brisbane, Australia, e finora ha raggiunto Singapore, Sri Lanka, India, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Grecia e Italia. La deviazione verso la Sardegna è stata una misura precauzionale dovuta al meteo, e il suo viaggio riprenderà non appena le condizioni lo permetteranno.

