Ancora gravi le condizioni di Salvatore Piga, il 34enne allevatore di Ittiri, rimasto coinvolto, ieri mattina, nel pauroso incidente lungo la strada di periferia del paese.

Si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Sassari, dove ieri era stato trasferito dopo l’impatto frontale tra il suo scooter Scarabeo e un furgone Fiat Iveco, avvenuto nella strada di Monte Untulzu, nelle campagne di Ittiri.

Per cause ancora da accertare il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro l’autocarro che proveniva in direzione opposta di marcia. Il 34enne sarebbe stato sbalzato dalla moto alcuni metri più avanti, prima di finire sull’asfalto. Agli operatori sanitari del 118 le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso in codice rosso.

Giunto in ospedale il giovane di Ittiri è stato intubato e ricoverato in terapia intensiva. Ha riportato un trauma toracico-addominale e la prognosi resta riservata. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Ittiri che indagano sulla esatta dinamica dell’incidente.

© Riproduzione riservata