Un vino sardo aprirà il Vinitaly con il cin cin in piazza dei Signori, a Verona. È l’Akènta Sub della Cantina Santa Maria La Palma, affinato nelle profondità del mare di Alghero e del Parco di Porto Conte, selezionato come Official Wine di Vinitaly and The City, l’evento che dà inizio alla manifestazione internazionale.

È la prima volta che un vino proveniente dalla Sardegna viene selezionato per questa prestigiosa occasione, così come è inedita anche la scelta di una bottiglia affinata sotto al livello del mare.

Giovedì 31 marzo Akènta Sub riemergerà dai fondali in occasione del brindisi di inaugurazione di Vinitaly and the City, presso la Loggia di Fra Giocondo in Piazza dei Signori, dalle ore 18, rendendo questo vino della Sardegna protagonista dell’importante manifestazione.

«Siamo orgogliosi di questo risultato, è un premio all’impegno di tutti i soci che lavorano ogni giorno, rappresentando un territorio intero», sottolineano dalla Cantina Santa Maria La Palma, una delle più grandi e importanti aziende vitivinicole della Sardegna, con 800 ettari coltivati e una produzione di oltre 5 milioni di bottiglie. «Crediamo che Akènta Sub rappresenti in un unico prodotto più elementi preziosi: la creatività, la grande qualità delle produzioni sarde e l’ambiente eccezionale che quest’isola possiede. Tutti elementi che ci impegniamo a valorizzare, giorno dopo giorno».

