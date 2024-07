Pericoli in via Mentana, sulla strada che conduce al Mc Donald’s, a Porto Torres. I tanti fruitori del locale, in particolare i soggetti con disabilità e le mamme con bambini al seguito hanno evidenziato una situazione di mancanza di sicurezza della strada.

La segnalazione è giunta in aula del consiglio comunale da parte dell’esponente di Orizzonte Comune, il consigliere Sebastiano Sassu che ha chiesto l’intervento dell’assessore competente per un sopralluogo, in una zona diventata a forte rischio incidenti. L’amministrazione comunale ha inviato una squadra di operai per effettuare le strisce pedonali e garantire un attraversamento in sicurezza.

Più volte genitori con carrozzine e ragazzi con disabilità, giovani che frequentano i locali vicini, hanno rischiato per l’alta velocità con cui le auto procedono nella via. Un luogo in cui si concentrano diverse attività commerciali con un esponenziale aumento del traffico di mezzi e persone che hanno richiesto una segnaletica orizzontale adeguata.

