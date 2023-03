A Ozieri roventi polemiche e accuse della minoranza al sindaco Marco Peralta, invitato a scusarsi pubblicamente con la consigliera Anastasia Ladu.

Secondo i consiglieri d’opposizione, Peralta avrebbe «aggredito verbalmente» Ladu, lunedì mattina, nella casa comunale, dopo che la stessa ha fatto richiesta di accesso agli atti, presentando un documento condiviso da tutti i colleghi della minoranza.

La vicenda nasce da un'ordinanza emessa venerdì scorso dal primo cittadino in cui si era disposta (sino a questo venerdì) la chiusura per un'emergenza medica della scuola elementare Maria Teresa Cau. Ne sono nate polemiche, varie lamentele (anche da parte di familiari degli alunni) e richieste di spiegazioni. Culminate, appunto, lunedì mattina.

«Il sindaco mi ha urlato contro in maniera veemente - dice la consigliera Anastasia Ladu - perché non ha gradito le iniziative della minoranza».

Oggi la minoranza stessa (primo firmatario il capogruppo ed ex sindaco Marco Murgia) ha diffuso un altro documento indirizzato al presidente del consiglio comunale, a cui si chiede «la censura del comportamento del sindaco e le scuse pubbliche alla consigliera Anastasia Ladu. Sia per l'offesa subita, sia come rappresentante delle istituzioni e soprattutto come persona che alle istituzioni stesse dedica una parte della propria vita».

Il sindaco Marco Peralta, dal canto proprio, respinge al mittente le accuse. «Non intendo dare nessuna scusa. Non ho assolutamente insultato la consigliera Ladu – spiega – ma le ho parlato solo di scorrettezza e di slealtà, in quanto le avevo dato personalmente ampie spiegazioni sull'ordinanza».

Ma i consiglieri di minoranza non demordono: «Vogliamo che venga riconosciuto il ruolo politico e istituzionale delle minoranze, che in questa vicenda è stato calpestato», precisa il consigliere di minoranza Davide Giordano.

© Riproduzione riservata