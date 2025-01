Visita alla sede della Capitaneria di porto di Porto Torres, nella mattina di giovedì 30 gennaio, del Procuratore della Repubblica di Sassari Armando Mammone, insediatosi lo scorso 7 gennaio. Accolto dal comandante del Porto, il capitano di fregata Giuseppe Cannarile, il procuratore ha visitato i locali dell’Autorità marittima turritana e ha incontrato il personale, al quale ha espresso parole di ringraziamento e compiacimento per le attività svolte negli ambiti di competenza territoriale.

L'incontro è proseguito con un briefing presso la sala riunioni, dove è stata illustrata l’area di giurisdizione del Compartimento marittimo e le risorse umane e navali disponibili. Focus sui risultati raggiunti nel corso dell’anno 2024, con particolare riferimento alle attività di Polizia Giudiziaria condotte dalla Guardia Costiera nell’ambito delle proprie competenze istituzionali relative alla tutela ambientale dell’ecosistema marino e costiero e alla repressione di illeciti commessi in danno del demanio marittimo. Successivamente il Procuratore ha visitato la sala operativa del Comando turritano, prendendo visione dei sistemi in uso per il monitoraggio del traffico navale e la gestione delle emergenze in mare.

Infine una visita alle motovedette assegnate alla Capitaneria di porto per le attività di ricerca e soccorso in mare, nonché di polizia ambientale, dove il personale di bordo ha illustrato le principali caratteristiche tecniche e di impiego delle unità in dotazione. La visita si è conclusa con la consueta firma del libro d’onore della Capitaneria di porto di Porto Torres.

