Domenica 22 settembre il Museo della Tonnara di Stintino prenderà parte alla settima edizione della Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, un'iniziativa annuale ideata dall'Associazione Nazionale Piccoli Musei (APM) per valorizzare l'importanza dei piccoli musei italiani nel tessuto culturale e sociale del territorio.

Quest'anno, il MuT accoglierà i suoi visitatori e le visitatrici con un piccolo dono, simbolo di accoglienza e gratitudine verso chi sceglierà di esplorare il museo. Questo gesto si inserisce nella tradizione dell'evento, che mira a far sentire i visitatori e le visitatrici accolti e apprezzati per rendere la visita al museo un'esperienza ancora di più speciale e memorabile.

La Giornata Nazionale dei Piccoli Musei mira a rafforzare il concetto che i piccoli musei non sono solo custodi di oggetti, ma anche punti di incontro e spazi di condivisione, in grado di raccontare storie e creare connessioni tra le comunità locali e i visitatori. Con oltre 200 musei coinvolti in tutta Italia, la manifestazione conferma il crescente ruolo di questi spazi nel promuovere una cultura diffusa e accessibile.

Esmeralda Ughi, direttrice del MuT, sottolinea l'importanza di partecipare ancora una volta a questo evento nazionale: «La partecipazione alla Giornata Nazionale dei Piccoli Musei rappresenta per noi un’opportunità unica per ribadire il valore del nostro museo e il suo ruolo di ponte tra il passato e il presente di Stintino. Anche con un piccolo gesto, come il dono di quest'anno, continuiamo a promuovere l'accoglienza e a offrire un'esperienza unica ai nostri visitatori e alle nostre visitatrici».

