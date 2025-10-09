Il generale di brigata Francesco Rizzo, comandante della Legione Carabinieri Sardegna, ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Alghero. Ad accoglierlo, il comandante provinciale di Sassari, colonnello Antonio Maione, il comandante della Compagnia di Alghero, capitano Michele Marruso, insieme ai comandanti delle otto stazioni dipendenti e ai militari dei vari reparti della sede.

La visita ha rappresentato un segno di vicinanza e riconoscenza nei confronti dei carabinieri del territorio, ai quali il generale Rizzo ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’impegno, la motivazione e l’elevata professionalità dimostrata quotidianamente nello svolgimento del servizio d’istituto, in un’area complessa e ricca di tradizioni come quella algherese.

Nel suo intervento, il generale ha richiamato l’importanza di agire secondo i valori della serietà, della serenità intesa come equilibrio, e della capacità di offrire ai cittadini risposte efficaci e qualificate. Nel corso della visita in città l’alto ufficiale ha incontrato anche il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto e il vescovo Mauro Maria Morfino.

© Riproduzione riservata