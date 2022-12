«Dopo la costituzione del nostro distretto lo scorso marzo, siamo arrivati alla fine di un anno che ci ha visto raggiungere importanti traguardi». Inizia così l'invito del presidente del Distretto Rurale del Villanova, Vincenzo Ligios, che ha dato appuntamento per domani, alle 11.30, a Su Palatu a Villanova Monteleone, per un momento di incontro con l'obiettivo di tirare le fila di tutte le attività svolte.

«Sarà inoltre occasione - prosegue Vincenzo Ligios - di discutere dei prossimi bandi ministeriali specifici per i Distretti Rurali e per le Filiere o i Distretti di Agricoltura Biologica, bandi che sono di imminente uscita e per i quali dovremo farci trovare pronti, come già successo per i bandi dei Contratti di Filiera conclusi a novembre».

© Riproduzione riservata