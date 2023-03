Importante traguardo raggiunto dal coro Boghes de Cheremule che, in questo 2023, festeggia i suoi trent'anni di attività. La formazione corale del piccolo paese del Meilogu intende celebrare questa ricorrenza attraverso tutta una serie di appuntamenti.

La prima si terrà già questo fine settimana: nella giornata di domenica 12 marzo, infatti, a partire dalle 19, in collaborazione con la Forania di Sorres e con la parrocchia di San Gabriele Arcangelo, ci sarà la Via Crucis della Forania di Sorres a Cheremule, un appuntamento interparrocchiale che coinvolgerà tutte le comunità della Forania e non solo. La Via Crucis si snoderà per le vie del paese. Le meditazioni, tratte dalla “Via Crucis meditata del Curato d’Ars” e il canto dello “Stabat Mater”, per l’occasione, verranno recitate rigorosamente in lingua sarda.

«Un modo per omaggiare il prezioso lavoro di traduzione dei testi svolto dal nostro socio e compaesano Antonio Paddeu», spiegano dal coro Boghes de Cheremule.

© Riproduzione riservata