Con delibera di giunta l'amministrazione comunale di Stintino guidata dalla sindaca Rita Vallebella ha deciso per il 2024 di aumentare la tassa di soggiorno a carico di coloro che alloggiano negli alberghi e hotel o nelle case vacanza.

Lo scopo è quello di recuperare ulteriori risorse, per incrementare i finanziamenti destinati a interventi in materia di turismo – compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive e per le manutenzioni – fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e per i relativi servizi pubblici locali.

Nelle strutture alberghiere ed extralberghiere, da gennaio ad aprile e nei mesi novembre-dicembre la tariffa a persona prevista è di 50 centesimi, di 1,50 euro nei mesi maggio-giugno e settembre-ottobre e di 2,50 nel periodo luglio-agosto.

Nelle strutture ricettive all’aria aperta, da gennaio ad aprile e nel periodo novembre-dicembre, è prevista una tariffa da 50 centesimi, nei mesi da maggio ad ottobre 2 euro. Per gli immobili in affitto è stabilito il 3 per cento sul canone da versare al Comune.

