Il Comune di Alghero ha acquisito nuovi immobili da destinare agli uffici comunali e al Centro residenziale anziani.

Soddisfatti il gruppo consiliare e il direttivo cittadino di Forza Italia, per una pratica seguita da vicino dal settore Finanze e Patrimonio. «Un grande lavoro portato avanti in stretta sinergia che ha permesso di raggiungere, in tempi relativamente brevi, alcuni dei principali obiettivi del programma di questa Amministrazione e che ha visto impegnata sin da subito la nostra assessora Giovanna Caria. In prima battuta, il trasferimento dei nostri anziani in una struttura più adeguata e accogliente. In seconda battuta, l'individuazione di immobili da destinare ad uffici comunali, con particolare attenzione ai servizi sociali. È la dimostrazione che quando si fissano degli obiettivi precisi e si perseguono con tenacia i frutti arrivano».

Il Comune ha acquisito le palazzine in viale Della Resistenza per un costo totale di 3 milioni e 250mila euro.

L'assessora Giovanna Caria (foto Fiori)

