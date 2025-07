Mentre l’amministrazione comunale annuncia una nuova campagna di piantumazioni avviata il 10 luglio, con l’obiettivo di contrastare gli effetti del cambiamento climatico e migliorare la qualità urbana, dal centro storico di Alghero arriva una richiesta ben precisa: ripristinare gli alberi abbattuti negli anni passati, mai più sostituiti.

A farsi portavoce delle istanze dei residenti è il Comitato di Quartiere Alguer Vella, che in una nota indirizzata al sindaco Raimondo Cacciotto e agli assessori Francesco Marinaro e Raniero Selva, ricorda l’incontro del 23 ottobre 2024 in cui proprio il tema del verde pubblico, e in particolare degli alberi rimossi in via Sant’Erasmo e nei Bastioni Marco Polo (zona Piazzetta Pasqual Gall), era stato oggetto di confronto.

«Già nel marzo 2024 – scrive il Comitato – avevamo segnalato la necessità di rispettare gli impegni assunti per il ripristino del verde, ma a oggi quegli olmi, abbattuti per malattia o altre cause, non sono mai stati sostituiti. Non se ne comprende il motivo».

Nel documento, il Comitato esprime preoccupazione per l’abbandono di un angolo storico della città, un’area che negli anni ’70 era stata resa verde proprio grazie all’impegno di giovani algheresi allora studenti delle scuole medie. Un simbolo di partecipazione collettiva e identità cittadina che oggi rischia di svanire.

