Ancora un incidente sul lavoro a Sassari. Questa mattina un mezzo d’opera elevatore con cestello, denominato “ragno”, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato coinvolgendo un operaio addetto alle lavorazioni. L’uomo è caduto dal mezzo meccanico, mentre era intento ad effettuare un intervento di manutenzione presso un capannone di Predda Niedda.

L’operaio è precipitato sopra un tetto rischiando di finire sul suolo. Il cestello si è piegato e il manovale ha perso l’equilibrio, ma è riuscito a non precipitare sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari che hanno salvato l’uomo finito sulla copertura dello stabile. Soccorso dai sanitari del 118, l’operaio è stato accompagnato all’ospedale civile Santissima Annunziata per accertamenti.

Per fortuna non ha riportati gravi ferite.

© Riproduzione riservata