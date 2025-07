Settimana dedicata all’allevamento e agli sport equestri a Tanca Regia con la rassegna Asvi per puledri di due e tre anni nati e allevati in Sardegna.

La manifestazione curata dall’Agenzia regionale per lo sviluppo e valorizzazione ippica si svolgerà fino a sabato nell’impianto di Abbasanta con l’obiettivo di procedere alla verifica della qualità, della formazione pre-agonistica del puledro, della preparazione e dell’addestramento delle produzioni equine di razza Anglo Arabo, di due e tre anni, linea sport e Sella Italiano nati e allevati nell’Isola attraverso il “Programma di incentivazione e valorizzazione delle produzioni ippiche selezionate della Sardegna”. Iscritti 181 puledri, con un incremento significativo rispetto alla rassegna dell’anno scorso, in cui ne erano stati visionati 130.

Le prove

I puledri di due anni sosterranno una prova morfo attitudinale che ha lo scopo di verificare in forma comparativa la qualità dei puledri nati nel 2023, allevati in Sardegna e selezionati per l’attitudine sportiva. Si punta poi a incoraggiare gli allevatori della Sardegna a una produzione competitiva nelle discipline olimpiche, all’avviamento precoce dei puledri alle attività pre-agonistiche e al conseguimento di standard di qualificazione moderni e di livello internazionale.

I puledri di tre anni sono invece attesi da una prova morfo attitudinale e da una di salto montato, con ostacoli dai 50 ai 70 cm, per verificare la formazione pre-agonistica del puledro e le sue qualità in termini di graduale e serena preparazione e addestramento.

