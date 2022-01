“Tutte le situazioni di gravità che si stanno verificando sulla Sanità derivano da una norma che ha proibito a chi non è vaccinato, anche se ha un tampone negativo, di usare i trasporti pubblici, una regola folle che sta creando discriminazioni nei confronti di persone sane e innocenti”. Così l’europarlamentare Francesca Donato, ex esponente della Lega, raggiunta al telefono, ritorna sull’argomento che due giorni fa ha visto coinvolta una madre non vaccinata che rischia di non poter vedere sua figlia, la neonata trasferita d’urgenza per gravi problemi di salute con un volo militare decollato da Alghero a Genova verso l’ospedale pediatrico Gaslini.

La parlamentare europea dichiara che continuerà a denunciare questi fatti, per far sì che non venga risolto soltanto il singolo caso della madre che rischia di non riabbracciare la sua bambina, ma altri episodi che quotidianamente si verificano negli ospedali e non solo. “Non si può continuare con provvedimenti tampone, misure derogatorie per affrontare le varie situazioni - aggiunge Francesca Donato - ma il governo deve prendere atto che questa norma viola i diritti fondamentali dei cittadini, primo fra tutti il diritto alla libera circolazione stabilito dalla Costituzione. Quindi a fronte di questo dato se il governo nazionale non interviene presto, le azioni legali che si stanno moltiplicando inchioderanno alla loro responsabilità il ministero competente e la Presidenza del consiglio”.

