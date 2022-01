Un appello al presidente della Regione per fare pressione sul governo, magari insieme al collega siciliano Nello Musumeci, per sostenere “il diritto alla mobilità di tutti gli isolani sprovvisti di Super green pass”. La proposta arriva da Sara Canu, capogruppo dei Riformatori, che fa seguito alla protesta dei sardi non vaccinati ai quali non è consentito prendere un aereo o una nave per ricevere cure prenotate da tempo in altre regioni.

"Negli ultimi giorni - spiega Canu - tanti sardi non hanno potuto raggiungere altre regioni, e così ricevere cure che avevano prenotato da tempo, perché privi di certificazione verde, e quindi impossibilitati a salire su un aereo o su una nave". L'ultimo caso, ricorda l'esponente dei Riformatori, riguarda una mamma che "non ha potuto accompagnare la figlia neonata trasportata con un volo militare da Alghero al Gaslini di Genova". Ma, avverte, "è solo una delle tante segnalazioni di questi giorni".

(Unioneonline/s.s.)

