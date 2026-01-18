La conclusione dell’attività di Alghero Ambiente, società che per anni ha gestito il servizio di igiene urbana, sta generando forte preoccupazione tra i lavoratori, in particolare tra coloro inseriti nella graduatoria per le assunzioni stagionali, definita attraverso uno specifico accordo sindacale. Sulla vicenda interviene la Fiadel con il segretario territoriale Stefano Delrio, che richiama l’attenzione delle istituzioni sul rispetto degli impegni assunti e sulla necessità di tutelare i tanti lavoratori che, da anni, garantiscono il servizio stagionale in città, in attesa di una stabilizzazione contrattuale.

Con l’avvio delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, la Fiadel sottolinea l’urgenza di una scelta chiara e di responsabilità: il passaggio verso l’indeterminato deve partire dagli stagionali inseriti nella graduatoria, lavoratori che hanno accumulato esperienza e professionalità e che hanno rispettato condizioni e accordi contrattuali. L’organizzazione sindacale ha quindi informato ufficialmente il sindaco di Alghero, l’assessore all’Ambiente Raniero Selva e il presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas, chiedendo un impegno politico e istituzionale affinché sia garantito il pieno rispetto della graduatoria, gli stagionali abbiano priorità nell’eventuale passaggio al tempo indeterminato, non vengano disattesi gli accordi sindacali sottoscritti e nessun lavoratore venga penalizzato o scavalcato nella fase di transizione.

La Fiadel chiede inoltre un incontro urgente con il sindaco e l’Amministrazione comunale per affrontare direttamente la situazione e individuare soluzioni concrete. «Questa non è una polemica, ma una richiesta di responsabilità, – dichiara Delrio - è una questione di rispetto e correttezza verso chi lavora e oggi vive nell’incertezza, attendendo risposte che incidono sulla dignità personale e sul futuro della propria famiglia». Il sindacato confida che l’Amministrazione sappia cogliere il valore umano della vicenda e si faccia carico di garantire giustizia, trasparenza e rispetto degli accordi.

