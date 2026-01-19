I consiglieri Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini, del gruppo consiliare di Forza Italia, esprimono forte preoccupazione per la situazione che si sta delineando nella fase di transizione della società Alghero Ambiente verso il nuovo contratto di gestione dei servizi di igiene urbana. Un passaggio che, secondo gli azzurri, <sta generando incertezza e tensione tra i lavoratori, in particolare tra coloro che risultano inseriti nella graduatoria dei precari e degli stagionali>. Come già la Fiadel, anche il gruppo di opposizione teme per il destino occupazionale di lavoratrici e lavoratori che da anni garantiscono un servizio essenziale alla città in condizioni di precarietà. Forza Italia dichiara di ritenere pienamente legittime le preoccupazioni espresse dai lavoratori e dalle loro rappresentanze sindacali, ribadendo la necessità di rispettare integralmente la graduatoria dei precari, definita sulla base di accordi chiari e condivisi. Gli stessi lavoratori, affermano, <non possono essere scavalcati o penalizzati nel percorso verso la stabilizzazione>. Gli esponenti azzurri richiamano quindi il ruolo dell’Amministrazione comunale, che <ha il dovere politico e istituzionale di garantire il pieno rispetto della graduatoria dei precari e degli stagionali e la tutela della loro situazione occupazionale> e che deve assumersi fino in fondo la responsabilità di questa fase, <aprendo immediatamente un confronto serio con le rappresentanze sindacali e l’azienda>.

