Il Comune di Porto Torres rafforza sempre più il contatto diretto con i propri cittadini e da il via al nuovo servizio gratuito "Sindaci in contatto 2.0", l’innovativo sistema informatico che, in caso di informazioni di emergenza o di pubblica utilità, consente all’amministrazione comunale di trasmettere contemporaneamente a tutta la cittadinanza un messaggio vocale da parte, registrato o letto da un sistema di sintesi vocale, raggiungendo telefonicamente anche quella parte di popolazione che, per restare aggiornata, non utilizza i social network o il sito istituzionale.

I cittadini non dovranno scaricare una App ma riceveranno direttamente una telefonata sul proprio telefono fisso o mobile qualora abbiano aderito al servizio. Occorre collegarsi al sito www.portotorres.sindacincontatto.it e registrare il proprio numero di telefono attraverso il modulo di iscrizione. In alternativa si può utilizzare il Qr code presente nel materiale comunicativo e seguire la medesima procedura.

La piattaforma di comunicazione istantanea permette di contattare velocemente la cittadinanza in caso di emergenze di protezione civile, allerte meteo elevate, comunicazioni urgenti relative al traffico o alla viabilità, chiusura di scuole o eventi rilevanti in città.

«Questo sistema – ha sottolineato il sindaco Massimo Mulas – consente all’amministrazione comunale di raggiungere, in modo simultaneo, tempestivo e capillare tutti i cittadini che scelgono di aderire al servizio, in particolare in situazioni di emergenza, gravi allerte meteo, comunicazioni urgenti o disservizi che richiedono una diffusione immediata anche con poco preavviso. L’obiettivo è quello di rendere la nostra comunità più informata e sicura, soprattutto nei momenti di maggiore criticità. Abbiamo scelto di adottare “Sindaci in contatto 2.0” anche per garantire un canale di comunicazione efficace a quelle fasce della popolazione che, per vari motivi, non utilizzano con frequenza strumenti digitali come il sito istituzionale, le App o i social network, Facebook e Instagram istituzionali. Questo sistema rappresenta quindi un’opportunità inclusiva, pensata per raggiungere il maggior numero possibile di cittadini».

La piattaforma è fornita dalla Enterprise Contact Group e il servizio è sviluppato dal CED- Centro Elaborazione Dati del Comune, con il coordinamento del responsabile del progetto Antonio Longu.

