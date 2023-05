Ad Alghero si temono problemi nel servizio di raccolta dei rifiuti in vista dell’estate.

L’allarme è stato lanciato dal capogruppo del Pd Mimmo Pirisi, preoccupato perché a fine contratto (scadrà all’inizio del 2024) l’azienda incaricata avrebbe provveduto a trasformare molti contratti di lavoro in contratti a tempo, per un periodo di 3 mesi, «con buona pace di molti stagionali (circa 20) – spiega Pirisi - che aspettavano con ansia il fatidico giorno e che invece si sono visti recapitare l' amara sorpresa del tempo determinato e hanno incrociato le braccia in attesa di chiarimenti».

Il consigliere del Pd teme ripercussioni sul servizio. «Se non interverrà la mediazione ci saranno molte carenze proprio in prossimità della bella stagione. I sindacati per ora tentano di far ricredere la ditta e intanto c'è il rischio che la città paghi dai prossimi giorni le problematiche tutte interne alla gestione. Vedremo se l'Amministrazione che è già a conoscenza del problema interverrà», conclude Pirisi.

