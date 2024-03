I pescatori potranno tornare a lavorare nella baia di Porto Conte entro la fine di marzo. La direzione dell’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana ha infatti pubblicato l’avviso pubblico per il rilascio di 22 autorizzazioni all’esercizio della pesca professionale all’interno della riserva marina.

Non una apertura immediata di Porto Conte, dunque, come chiedeva una risoluzione votata all’unanimità (primo firmatario Valdo Di Nolfo) dall’Assemblea del Parco, ma un bando che, nelle more dell’approvazione del Disciplinare attuativo 2024 ancora all’attenzione del Ministero dell’Ambiente, consentirà ai pescatori algheresi di tornare a esercitare dopo otto mesi di stop dovuti in parte alle condizioni meteo avverse e in parte alla chiusura di Porto Conte per motivi di tutela ambientale.

La scadenza per la presentazione delle domande di rilascio delle autorizzazioni è fissata al 18 marzo entro le ore 13. I nullaosta saranno rilasciati entro tre giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

